De Pannenkoeken, zo heet het trainingsgroepje van Jasper Philipsen en Jordi Meeus. In deze Vuelta rijden voor het eerst twee Pannenkoeken mee in een grote ronde. Met wat geluk zullen ze elkaar zelfs tegenkomen in de massaspurten. ‘Los Panqueques’ getuigen beurtelings over hun avonturen in Spanje.