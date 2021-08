Marith Vanhove pakte zilver in de scratch op EK baanwielrennen bij de jeugd

Op de eerste dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen voor junioren en beloften in het Nederlandse Apeldoorn heeft Marith Vanhove een zilveren medaille behaald in de scratch voor meisjes junioren. Ze moest enkel de Italiaanse Valentina Basilico voor laten gaan. De Poolse Maja Tracka pakte brons.

De jongens- junioren konden zich niet kwalificeren voor de volgende ronde in de ploegenachtervolging. Inias Leten, Jasper Bertels, Lennert Bertels en Thibaut Bernard moesten tevreden zijn met een tiende plaats. Nog bij de junioren werd Renzo Raes zevende in de scratch.

Ook belofte Gianluca Pollefliet werd dinsdag zevende, in de afvallingskoers. In de individuele achtervolging voor vrouwen-beloften kon Katrijn De Clercq zich niet plaatsen voor de finales. In de afvalling legde ze beslag op de achtste plaats.