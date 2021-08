Christophe Laporte is de beste in eerste etappe Tour du Limousin

Door ziekte moest hij passen voor de Ronde van Polen, maar Christophe Laporte (Cofidis) won dan maar de eerste etappe van de Tour du Limousin (2.1). Hij haalde het in een sprint van een grote groep voor Dorian Godot (AG2R) en de Belg Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces). Laporte – volgend jaar ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma – is ook de leider in het klassement. “We hebben het vandaag aangepakt als een eendagswedstrijd”, vertelde hij. “Anthony Perez zette me perfect af voor de sprint.”