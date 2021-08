NBA-vedette Joel Embiid vier jaar langer bij Philadelphia Sixers (en dat voor 167 miljoen)

Embiid zou 167 miljoen euro gaan verdienen over vier jaar, met de mogelijkheid om in 2026 al een vrije speler te worden en desgewenst voor een ander team te tekenen. De 27-jarige center kwam in 2014 via de draft bij de Sixers terecht en werd er steeds belangrijker. Vorig seizoen eindigde hij als tweede in de MVP-verkiezing voor de Eastern Conference. Hij was toen per wedstrijd goed voor 28,5 punten en 10,6 rebounds.

“Joel is de definitie van een profspeler en heeft met zijn techniek en charisma ons team veranderd”, zegt mede-eigenaar Josh Harris. Een volgende doelstelling van het team en van Embiid is om eindelijk eens de finale van de Eastern Conference te halen.