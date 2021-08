COLUMN Michel Claesen: Tandenfee

Er zijn mensen die alles doen om in de krant te komen. Matte Oosterbosch is er daar een van. Alhoewel hij nu al enkele maanden zijn woonplaats Martenslinde ingeruild heeft voor Lanaken, hoort hij als geboren Bilzenaar toch nog in deze column thuis. Onlangs wou hij zijn kookkunsten nog eens demonstreren en deed onmiddellijk de nodige braadstof in een pan. Omdat hij wou bewijzen dat niet alleen vrouwen twee dingen tegelijkertijd kunnen, wou hij ook al zijn volgende opdracht op zijn to do-lijstje afvinken. En hij verliet zijn woonst. Groot was zijn verbazing toen hij bij terugkomst zag dat enkele brandweerwagens voor de inrit stonden. De rookmelders hadden hun werk gedaan en gelukkig bleef het ook enkel bij rookschade. Ja, Matte, je hebt het bewijs geleverd dat alleen vrouwen twee dingen tegelijkertijd kunnen. En als je je verhaal ook nog eens vertelt aan een bende kaartende vrouwen, weet je dat het vroeg of laat in de krant verschijnt. En ook hier heeft hij geen lessen getrokken uit het verleden. Want met het volgende verhaal van vele tientallen jaren geleden haalde hij de rubriek ‘Sneppeke’, omdat hij ook toen niet kon zwijgen en het aan mijn vader vertelde.

Het was pruimentijd en in de wei langs hun woning in Martenslinde stonden enkele pruimenbomen. De overhangende takken met een groot aanbod van de ‘Reine Victoria’ nodigden dan ook uit voor een snel en gezond tussendoortje. Maar onbespoten fruit kan al eens een mee-eter bevatten. Na zijn eerste hap stelde Matte dan ook vast dat zich een wormpje rond de steen gehuisvest had. En de grote hap van Matte had ervoor gezorgd dat het wormenleven van zeer korte duur moest geweest zijn. Een marteldood stervend bewoog het nog even en Matte schrok zich een aap. Konijn met pruimen lust hij nog wel, maar in combinatie met dit gedrocht wou hij er zo snel mogelijk vanaf geraken. Zijn handen gingen dan ook onmiddellijk naar zijn opengesperde mond en met een ruk gevolgd door een wereldrecord pruim-met-worm-werpen zwierde hij de inhoud in de wei. Maar aangezien een ongeluk nooit alleen komt, had Matte ook zijn gebit vastgegrepen en belandde de samenstelling halve pruim, halve worm en een aantal tanden in het midden van een netelenstruik. Zonder meer een netelige situatie. Ik wed dat hij binnensmonds gevloekt heeft, want tandeloos ‘nondedju’ zeggen klinkt echt niet. Of er toen ook een zoekertje verschenen is waarin opgeroepen werd om mee te helpen zoeken naar de bijtertjes van Matte, weet ik niet. Of zou de tandenfee in de daaropvolgende nacht in de omgekeerde richting gewerkt hebben?