Danny van Poppel sprint in Egmont Cycling Race naar eerste zege: “Het is dan toch eens prijs”

Na 192,3 kilometer bleef de 28-jarige Nederlander in een massasprint de Italianen Niccolo Bonifazio, zondag nog winnaar van de GP Jef Scherens, en Luca Mozzato voor. Christophe Noppe was met een vierde plaats beste Belg.

Het is voor Van Poppel de eerste zege van het seizoen. De Nederlander hoopt ook vrijdag een rol van betekenis te kunnen spelen in de GP Marcel Kint in zijn afscheidstournee voor Intermarché-Wanty Gobert. Volgend seizoen rijdt hij voor het Duitse BOR -hansgrohe

“Ik voelde me nog heel goed”, vertelde Van Poppel na zijn zege. “Baptiste Planckaert zorgde voor de lead out. Ik had nog genoeg power in de benen en dan weet ik maar al te goed dat ik heel moeilijk te kloppen ben. Ik heb er dit seizoen al vaak kortbij gezeten. Als ik me niet vergis, werd ik al vier keer tweede en dat is toch de meest ondankbare plaats. Hier was het dan toch eens prijs. Het was al geleden van de Gooikse Pijl in 2020 dat ik nog eens het zegegebaar mocht maken. Ik wil vrijdag in West-Vlaanderen opnieuw uithalen, daarna leg ik de focus op de Benelux Tour.”

Sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren had voor aanvang van de koers al aangegeven dat zijn team de kaart Danny van Poppel ging trekken. “Ik ben het best in een sprint na een lastige wedstrijd. Dat was vandaag wel aan de orde. De aanhoudende regen maakte het er wel niet gemakkelijk op. Bovendien zaten in de plaatselijke ronde telkens die kasseizone en de beklimming van de Grotenbergestraat. Ik moest me wel wat rustig houden. Soms heb je de intentie om net iets te veel werk af te leveren in volle finale. Ik kon evenwel terugvallen op een sterke ploeg.”