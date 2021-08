Fabio Jakobsen won de vierde rit in de Ronde van Spanje. In Molina de Aragón was de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step de snelste in een sprint bergop. De Est Rein Taaramäe, die op twee km van de finish viel, blijft leider. Met Jordi Meeus (7de) en Jasper Philipsen (9e) eindigden twee Limburgers in de top tien.