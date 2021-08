Lotte Vanwezemael heeft haar eigen lijn condooms, MNM deelt ze gratis uit

Een foto van Lotte Vanwezemael in een jeans en geel T-shirt prijkt sinds kort op een roze kartonnen verpakking met het opschrift ‘Lotte gaat diep, jij ook?’. Daarin zit geen kauwgum, zoals sommige volgers gokken, maar één condoom.

Het voorbehoedsmiddel is niet te koop in winkels. Je kunt het wel gratis scoren op evenementen waar radiozender MNM de komende tijd aanwezig is. In de reacties bij de Instagramfoto die de seksuologe poste met enkele kartonnetjes in de hand, wordt haar “veel plezier” toegewenst met de collectie.