Nee, het kan ze niet schelen hoe je er down under uitziet: gynaecologen over wat je moet weten voor je jaarlijks bezoek

Met de benen wijd open bij de gynaecoloog, heel aangenaam is het nooit. Want zou de dokter die weelderige bos haar niet wat onverzorgd vinden, of misschien die Brazilian Wax een beetje te … fris? En wat als je net van het werk komt en niet vers uit de douche kwam? Of als je afspraak net samenvalt met je maandstonden? Wij vroegen enkele gynaecologen alles wat we wilden weten. “Je moet open kunnen praten met je arts, zelfs over problemen met je orgasme.”