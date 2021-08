Jong kunstgeweld palmt dit weekend C-Mine in

Jonge kunstenaars uit Genk en omstreken nemen vanaf 20 augustus C-mine over in het kader van het lopend festival, Zomerslag.

De deelnemers zijn lid van ‘The Building’. Dit gloednieuw collectief, opgericht door en voor jongeren, heeft onderdak gekregen in het Genks oud-gemeentehuis. Ze biedt ruimte aan artistieke duizendpoten van allerlei achtergronden om hun talent in verschillende disciplines te ontwikkelen: van kunstschilderen over modeontwerp en fotografie tot performance.

Glazen container

Van 20 augustus tem 1 september stellen enkele leden van The Building hun werk voor aan een breed publiek. Hiervoor neemt het jong kunstgeweld een glazen container in op het plein aan de ingang van C-Mine. Zo brengt Samuel Valor Reyes (24) samen met andere makers een reeks performances met woord, beeld, beweging en muziek, getiteld ‘Ravijnen van rimpels’, gebaseerd op de gelijknamige film.

Vrijwilligers

Younes Shir (18) verzorgt samen met Juul Essers (19) een live graffiti sessie en stelt solo tentoon. "Voor mij is het belangrijk om met gelijkgestemden samen te werken. Niet in mijn eentje op mijn kamer", legt Younes uit. Inspiratie voor zijn werk haalt de in As wonende student uit het dagelijkse leven. "Mensen die me intrigeren leg ik vast met mijn telefooncamera, om ze daarna te vereeuwigen op een canvasdoek." The Building mag op de ondersteuning rekenen van de Stad Genk en Villa Basta, maar de vzw in wording wordt vooral gedragen door een schare enthousiaste vrijwilligers. "Het is fijn dat we op deze manier letterlijk naar buiten kunnen komen met ons werk", besluit Younes. “Door mee te doen wil ik laten zien dat iedereen mee kan doen. Kunst is wat je ervan maakt.”