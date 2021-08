Talibanstrijders nemen het paleis over en amuseren zich in de fitnesszaal

Terwijl mensen gillen om de afschuwelijke vooruitzichten van een Talibanregime, amuseren enkele strijders zich in de gymzaal van het paleis.

De taliban kon zondag de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnendringen waarna de Afghaanse president Ashraf Ghani het paleis, en de stad, verlaten heeft en naar Tadzjikistan is vertrokken. Met de val van Kaboel en de daaropvolgende vlucht van de president, is het presidentiële paleis een recreatiegebied geworden voor de revolutionaire groep, die zich duidelijk lijkt te amuseren in de gymzaal van het paleis. (kabu)

