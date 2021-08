Griekse toptennisser weigert vaccin tegen coronavirus (tenzij ATP het verplicht)

Tsitsipas bewijst daarmee nog eens de tweespalt binnen de tenniswereld over het coronavaccin. De ATP moedigde al haar tennissers al aan zich te laten vaccineren, maar onder meer nummer één van de wereld, Novak Djokovic, liet eerder optekenen van mening te zijn dat een vaccinatie geen must zou mogen zijn om te mogen deelnemen aan toernooien.

“Op dit moment ben ik van geen verplichting op de hoogte”, zei Tsitsipas. “Misschien dat ik het ooit ga moeten doen. Ik ben daar eigenlijk vrij zeker van. Maar op dit moment is een vaccinatie niet verplicht om te kunnen deelnemen op de ATP Tour en ik heb me dus ook nog niet laten vaccineren.”

De Griek was vrij in de eerste ronde in Cincinnati. In de tweede ronde treft hij de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 45) en de Hongaar Laslo Djere (ATP 51).