COLUMN Shanna Wouters: Hier waakt Muis!

Sommige alerte lezers onder u weten al langer dan vandaag dat ik samenwoon met een meute viervoeters. Allemaal zijn ze een beetje speciaal, met hun eigen willetje en vooral met een serieuze hoek af. De honden, dat is een vrije en bewuste keuze geweest. Maar de katten, die zijn eerder, nou laat ons zeggen, toevallig aangewaaid? En ik geef toe dat ik het amper over mijn hart kan krijgen om een beestje in nood in de steek te laten. Geen vogel, egel, laat staan een kat of hond. Maar ondertussen ben ik geëvolueerd naar: ik zoek er een goede thuis of opvang voor. Omdat ik besef dat mijn pension echt méér dan vol genoeg zit.

Destijds kon ik het allemaal perfect aan en zo ben ik dus jaren geleden eigenares, trotse eigenares, van twee katten geworden. Muis en Tinky. Eerder toevallig vond Moeke het nestje van Muis in een doos gedumpt langs de kant van de weg. Haar nu toch 15 jaar oude rakker Pruts trok op zijn dagelijkse wandeling in de berm het hogere gras in. En daar zaten ze. Met vier in een doos, oogjes amper open. De sloeber van een hond zag het helemaal zitten, hij tilde er een grijze tijgerkitten uit en droeg deze in zijn muil helemaal mee terug tot in het appartement van Moeke. Terwijl de andere kittens geëvacueerd werden door Moeke en mezelf. Want Ja, wat doe je met de overige drie als je maar twee armen hebt waaraan nog een hond aan de leiband hangt? Dus belde Moeke me in lichte paniek op, zodat we ze samen in veiligheid konden brengen.

Pruts ontfermde zich eenmaal thuis, over de vier kleine koters met likjes. Maar wat moesten wij ermee? Wat voer je zo'n kleintjes? Dus bellen, uiteindelijk hielp Catshelter ons verder. Ze hadden geen opvangplaatsen, maar wel materiaal. Dus als we het zelf wouden doen, zouden zij ons kunnen bijstaan? Ja hoor, we brachten de meute met de papfles groot. Later die week werd er nog een eenzaam vondelingetje extra binnengebracht hier. Ze bleek helaas permanente schade te hebben na mishandeling. Drie van de vier uit het nest werden geadopteerd door lieve gezinnen. Het tijgerkatje dat onze vriend Pruts in zijn muil droeg en waar hij wekenlang zo mee gespeeld had en braaf had bij zitten waken voor de bench, neen, dat konden we hem toch niet afnemen? Dus adopteerden we ze zelf en ook ons vondelingetje “met schade” mocht blijven. Muis en Tinky (afkorting van Tinkerbel) kregen hun gouden mandje hier.

Hoe vaak mensen angstig omkijken als ik 'Muis' roep wanneer de kat afkomt, onvergetelijk! Ondertussen is het een hele dame geworden, met echt wel streken. Zo kreeg ik afgelopen week een spiksplinternieuw bouwpakket met een loopfietsje binnen voor de slachtoffers in Wallonië. Omdat ons transport zaterdag vertrok en ik geen bouwpakket wou meegeven, dacht ik het even in mekaar te steken en netjes af te leveren. Zo gefikst, denk je dan. Maar dat is buiten Muis gerekend, want zij zal er alles aan doen om de aandacht op te eisen. Het lijkt soms wel alsof zij de waakhond is, terwijl de honden er geheel rustig en tam bij blijven liggen. Ze rijdt ook graag mee op de rugzak van mijn rolstoel. Staan we vertrekkensklaar, moet ik opletten dat Mevrouw Muis niet mee is. En als ze zin heeft in een snack tussendoor, laat ze zich ook absoluut horen. Af en toe gaat ze een praatje slaan met de buren, dan hoor je haar ‘gemekker’ tot op het terras. Ja, ze heeft een hoekje af. Haar pleegzusje Tinky al evenzeer. Al is die wat rustiger en schuwer. Ook al heeft ze vrije uitloop, toch verkiest ze een leven binnen, de invloeden van buiten zijn haar te druk. Ze heeft het ook niet meteen op nieuwe mensen, maar is de grootste knuffelkat als ze bij me is. En oh ja… planten en voornamelijk kruiden zijn nooit veilig in haar buurt. Daarenboven denkt ze af en toe dat ze Spiderman is, wanneer ze op acrobatische wijze, zonder de grond te raken, zich verplaatst van kast naar krabpaal. Ach, het brengt leven in de brouwerij en het zijn en blijven mijn twee heldinnen, ook al hebben ze hun kuren af en toe.