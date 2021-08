Mondmaskers verdwijnen uit de klas, of toch grotendeels: de regels voor het nieuwe schooljaar

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zat dinsdag samen met het onderwijsveld en de experts om zich te buigen over de schoolstart. Grootste discussiepunt was de mondmaskerplicht. Moest die gehandhaafd blijven in het middelbaar en voor kinderen in het vijfde en zesde leerjaar? Weyts besliste nu om die grotendeels af te voeren.

In de basisscholen verdwijnen de mondmaskers volledig voor de kinderen en ook in het middelbaar krijgen scholieren voor het eerst sinds lang weer les zonder masker. Zelfs voor leerkrachten verdwijnt de mondmaskerplicht tijdens het lesgeven. Enkel wanneer ze rondlopen in de gangen van de school of als ze geen afstand kunnen houden met andere volwassenen, moet dat weer aan. Een beetje zoals in de horeca dus.

Belangrijke kanttekening: wanneer de cijfers in een bepaalde gemeente stijgen, worden de regels weer strenger. “In gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, wordt de lokale crisiscel bijeengeroepen, aangevuld met vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid”, klinkt het.

Concreet: mondmaskers die weer op moeten voor veertien dagen bij personeel en leerlingen ouder dan 10 jaar, preventief testen van leerlingen en klassen, en quarantaines. Door de lage vaccinatiegraad in het Brussels Gewest blijven daar wél de maatregelen van vorig schooljaar van kracht tot minstens eind september.

Weyts zegt ook te waken over een goede ventilatie op school. De preventieadviseur kan, als die dat nodig acht, een CO2-meter of zelfs mondmaskers verplichten in bepaalde klaslokalen waar ventilatie moeilijk is. De maatregelen blijven gelden tot minstens eind september. Later deze week zal er ook over het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs een beslissing genomen worden.

De maatregelen op een rijtje

Basisonderwijs

- Kinderen dragen geen mondmasker. Leraren enkel bij rondlopen op school en in contact met andere volwassenen en ze geen afstand kunnen houden.

- Er gebeurt zo veel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, gewone lessen, ..

- Uitstappen zijn toegelaten conform de regels in de rest van de samenleving

- Vergaderingen voor personeel kunnen doorgaan met mondmaskerplicht. De mondmaskers mogen af wanneer iedereen stilzit aan tafel.

- Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in de klas.

- In de leraarskamer dragen leerkrachten een mondmasker. Afstand is verplicht tijdens het eten of drinken.

- Tijdens de lunchpauze moeten scholen klasgroepen zoveel als mogelijk splitsen.

- Aanwezigheid van ouders moet vermeden worden. Oudercontacten kunnen met mondmasker.

Middelbaar

-Zelfde regels als hierboven, behalve:

- Scholieren dragen een mondmasker wanneer ze rondlopen op school. Masker mag af tijdens de lessen en op de speelplaats.