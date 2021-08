Tinder gaat strijd aan met fake profielen

Dating-app Tinder neemt een nieuwe maatregel om valse accounts tegen te gaan. Gebruikers zullen hun identiteit kunnen laten controleren, zodat anderen er zeker van kunnen zijn dat hun account echt is. De dienst wordt in eerste instantie vrijwillig, zo kondigde Tinder aan.

Tinder testte de accountverificatie in 2019 al in Japan, en zal de dienst de komende maanden wereldwijd uitrollen. “We weten dat een van de waardevolste zaken die Tinder kan doen om leden zich veilig te laten voelen, is om hen meer vertrouwen te geven dat hun ‘matches’ echt zijn en om hen meer controle te geven over met wie ze in contact komen”, luidt het bij Tinder.

Volgens de Britse zender Sky News zullen de accounts gecontroleerd worden door computers en mensen. Algoritmes zullen de foto’s van de gebruiker checken, terwijl aan de gebruiker ook gevraagd kan worden om in realtime enkele selfies te nemen. Eens het account geverifieerd is, zal het een blauw vinkje krijgen, aldus Sky.

“We hopen dat al onze leden wereldwijd de voordelen zullen zien van interactie met mensen die het verificatieproces hebben doorlopen”, stelt Tinder nog. “En we kijken uit naar de dag dat zo veel mogelijk mensen op Tinder een geverifieerd account hebben.”