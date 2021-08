Lommel SK op de vingers getikt omdat het Beverse supporters in stadion toeliet. — © TV Limburg

Lommel

Het duel tussen Lommel SK en Waasland-Beveren in 1B krijgt nog een staartje. Ondanks het feit dat er geen bezoekende supporters in de Belgische voetbalstadions mogen vanwege de coronamaatregelen, stonden er zondag toch Beverse supporters in de Lommelse tribune.