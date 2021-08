Spectrumcollege: “Mondmasker of niet, we willen gewoon dat alle leerlingen weer naar school mogen”. — © TV Limburg

Lummen

“Wat er ook beslist wordt, wij willen dat vanaf 1 september alle jongeren terug naar school kunnen. En dat het einde van het afstandsonderwijs dus in zicht is.” Dat zegt althans het Spectrumcollege in Lummen. Op dit moment zitten de spelers in het onderwijsveld samen om enkele knopen in aanloop naar de eerste schooldag door te hakken. Een volledige versoepeling is niet zo evident meer, zeker omdat de zeer besmettelijke deltavariant weer aan kracht gewonnen heeft.