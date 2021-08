Weermannen Deboosere en Dehenauw: “Op weg naar natste zomer sinds begin van de metingen”

De weerkundige zomer van dit jaar is goed op weg om de natste te worden sinds het begin van de metingen in 1833. Dat tweet Frank Deboosere en KMI-weerman David Dehenauw bevestigt. “In Ukkel viel deze zomer al 362 mm neerslag”, zegt Dehenauw. “Het huidige record dateert van 1992, en toen viel er 365 mm neerslag.” Opvallend is wel dat, anders dan de hoeveelheid neerslag, het aantal neerslagdagen op dit moment nog niet uitzonderlijk is.