Koppenlopen tijdens de 15-augustusrommelmarkt

Zondag 15 augustus vond de smokkelmarkt plaats in de straten van Stokkem. Het werd een overdonderend succes. Al vroeg in de morgen schoven de meer dan honderd standhouders aan om in de Senator Ruttenstraat en op de Botermarkt een strategisch standplekje te veroveren.

De organisatie zag zich genoodzaakt het ‘marktterrein’ uit te breiden naar de Rechtetraat richting stadhuis.In lange rijen, alsof de processie passeerde, schoven kijklustige en potentiële kopers van stand naar stand. Afgaande op de overvolle parkings en de lange rijen voertuigen langs de naar het centrum leidende wegen, vonden duizenden mensen de weg naar Stokkem. Vanwaar die ongewone belangstelling? Blijkbaar straalt 15 augustus een magische aantrekkingskracht uit. In het verleden zakten tijdens de jaarlijkse braderie, op deze hoogdag, kijklustigen en feestvierders uit het Maasland naar Stokkem af. Zondag zagen we hetzelfde fenomeen, waaraan moeilijk een duidelijke verklaring kan gegeven worden.De bezoekers zijn nochtans unaniem: van vlooienmarkt is helemaal geen sprake. De aangeboden artikelen waren waardevolle spullen die mooi lagen uitgestald: kinderkledij en- speelgoed, stapels boeken, strips en cd’s, vaak nog in de verpakking. Ook blinkende huishoudartikels, siervoorwerpen en werkvoorwerpen lagen uitgestald. "Volgend jaar zijn we weer van de partij", aldus een tevreden verkoper .