Siska Schoeters straalt in lingerieshoot

Het Belgische lingeriemerk PrimaDonna nodigde samen met hun ambassadeur Siska Schoeters vijf vrouwen uit voor een pasbeurt en fotoshoot in lingerie. Ook de radiopresentatrice zelf hulde zich in een rode body met kanten accenten en poseerde lachend voor de lens.

Het lingerielabel van eigen bodem maakt er al anderhalve eeuw een missie van om vrouwen te empoweren en doet dat geregeld met verhalen voor en over vrouwen onder de noemer #WeArePrimaDonna.

In het kader daarvan nodigde het merk deze keer vijf dames uit die in het dagelijkse leven niet in de schijnwerpers staan. Zij mochten samen met Siska Schoeters de paskamer induiken en lingerie aantrekken, om vervolgens - gesoigneerd door een team met stylisten en visagisten - te schitteren in een glamoureuze lingerieshoot.