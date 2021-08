Macaulay Culkin keert 30 jaar na ‘Home alone’ terug in bekende serie: zo ziet hij er nu uit

In de jaren negentig was hij niet van het scherm weg te slaan en stond hij te boek als een van de bekendste kindsterretjes ooit. Maar na zijn hoogdagen als Kevin in Home alone of de steenrijke telg in Richie Rich verdween Macaulay Culkin (40) van de radar, behalve dan als de roddelblaadjes over zijn vele uitspattingen berichtten. Dertig jaar nadat hij per ongeluk alleen thuis bleef, keert Culkin nu terug naar het scherm in het tiende seizoen van American Horror Story. Ontdek hier hoe hij er nu uitziet in de gloednieuwe trailer van de bekroond serie.