Petanque: de jeugd raakt weinig geboeid, de ouderen zijn er wild van

Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst heel Frankrijk overspoelde, maar al spoedig ook andere Europese landen. De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun eigen streken gaan importeren. Dus ook in Sint-Truiden, waar twee clubs actief zijn, en wellicht nog meer in de verschillende kerkdorpen.

Op Terbiest is P.C. Terbiest actief, 80 leden rijk waarvan er 18 echt in competitie spelen en de rest recreanten zijn. “De competitiebeesten spelen in de Wintercompetitie met een A en een B-ploeg, waar we goed ons plan trekken”, vertelt Bruno Guilliams, bestuurslid van P.C. Terbiest. “Ook wij hebben erg te lijden gehad onder corona. We waren lang dicht, mochten niet spelen, rateerden de inkomsten van onze kantine. En de kosten, ondanks het niet gebruik van de lokalen, bleven: 250 euro voor de controle van de noodverlichting, nog een paar honderd euro voor het nazicht van de brandblussers, de huur van het lokaal, stoken in de winter... Je moet het maar allemaal ophoesten, levend van de karige stadssubsidies.”

Daarenboven hangt het zwaard van Damocles boven het hoofd van de club, die niet alleen zelf gebruik maakt van haar eigen terreinen, maar er wekelijks ook de Okra-petanquers welkom heet. “Die komen al enkele jaren op donderdag een balletje gooien en voor ons is dat ook leuk meegenomen in de kantine”, zegt Bruno. Maar er pakken zich donkere wolken boven Terbiest. Het goed is eigendom van het GO-onderwijs en die verhuurt de sportgebouwen aan de stad Sint-Truiden en zo aan de clubs. Momenteel zijn alleen nog de boogschutters, de duivenmelkers, de schietclub en de petanquers er actief. De rest is al verdwenen naar andere oorden.

“Wij leven hier in de allergrootste onzekerheid. Wie gaat het kasteel en de gronden kopen? Wat gaat die ermee doen? Krijgen we nog plaats om onze sport te beoefenen? Meer vragen dan antwoorden waarvoor we met vele ogen richting het stadsbestuur kijken.” Maar daar blijft het stil, akelig stil. Ze leven dus bij PC Terbiest in een toestand van blijde verwachting. Als dat maar geen ezelsdracht wordt of nog erger: geen oplossing. Een uitdaging voor de uittredende schepen van sport Jurgen Reniers en de nieuwe die eraan zit te komen in januari, Stijn Vanoirbeek.