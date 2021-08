Prinses Beatrice vindt dyslexie “een geschenk” voor haar toekomstige baby

De Britse prinses Beatrice heeft dyslexie en heeft de leerstoornis helemaal omarmd. Meer nog: ze zou het “een geschenk” vinden als haar toekomstige baby of haar pluszoon, Wolfie, dezelfde diagnose krijgen. Dat zei ze in een interview met Hello! Magazine.

Prinses Beatrice (33) is momenteel hoogzwanger van haar eerste kindje en zou het niet erg vinden als het straks moeite heeft met lezen of schrijven. Ze heeft zelf dyslexie en zegt dat ze het elke dag inspirerend vindt om over de leerstoornis te vertellen. Over hoe ze als kind worstelde met lezen en hoe ze manieren vond om vooruit te komen.

“Als ik door mijn verhaal te delen één jongere kan helpen die vernam dat hij of zij de gave dyslexie heeft, dan is het een fantastische kans om de geweldige lessen te delen die ik leerde. Want als je één klein idee in iemands hoofd kunt veranderen, dan heb je iets geweldigs gedaan”, zei ze. De prinses vervolgt dat ze het verhaal rond de diagnose wil veranderen. “Als we het verschuiven naar iets positiefs, kan het iedereen helpen”, klinkt het.

De royal onthulde in het interview nog dat ook haar man Edoardo Mapelli Mozzi dyslectisch is en dat ze het als een “geschenk” zou zien als de leerstoornis ook bij hun kind wordt vastgesteld. “Ik denk dat het leven gaat over momenten die jou maken. En het zijn de uitdagingen die je maken. Natuurlijk zou ik nooit willen dat er zich moeilijke situaties voordoen, maar ik heb wel het gevoel dat we met de tools van de Helen Arkell Dyslexia Charity en andere organisaties veel geluk hebben dat we een gesprek kunnen voeren rond het onderwerp.”