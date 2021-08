Van “gefaalde leider” tot “opportunist die met auto’s vol geld vluchtte”: wie is de president die Afghanistan ging heropbouwen?

President Joe Biden beschreef hem tijdens zijn toespraak maandag als een gefaalde leider die niet in staat was om het welzijn van zijn volk voorop te stellen. Volgens de Russen is hij een opportunist die met vier auto’s volgepropt met geld gevlucht is voor de taliban. Zelf zegt hij vertrokken te zijn om verder bloedvergieten te vermijden. Wie is Ashraf Ghani (72), de president die Afghanistan ging heropbouwen?