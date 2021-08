750 brandweermannen waren een hele nacht in de weer om de brand in Zuid-Frankrijk te stoppen. Duizenden mensen, onder wie ook tal van toeristen, werden uit voorzorg geëvacueerd. — © AP

Saint-Tropez

In Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd en worden 750 brandweerlieden ingezet in de strijd tegen een ‘monsterbrand’. Meer dan 5.500 hectare natuurgebied is inmiddels in rook opgegaan.