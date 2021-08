UFC-vechter kan autodief op het nippertje stoppen en uit zijn wagen slepen

Het scheelde niet veel of kooivechter Jordan Williams was vorige week zijn auto kwijtgeraakt. Toen de Amerikaanse UFC-vechter even zijn auto aan een tankstation parkeerde om een drankje te kopen, ging het bijna mis. Een autodief die merkte dat Williams zijn wagen niet op slot had gedaan, zag zijn kans en probeerde er met Williams’ auto vandoor te gaan. Gelukkig had de Amerikaan dit tijdig in de mot en kon hij de autodief, die al aan het wegrijden was, nog uit zijn wagen slepen. Deze zette het vervolgens duidelijk bezeerd op een lopen.