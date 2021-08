Sammy Mahdi: “België zal ook vrouwenrechtenactivisten evacueren”

De regering besliste gisteren/maandag om drie transportvliegtuigen van Defensie naar Kaboel te sturen om de tientallen Belgen en hun gezinsleden die nog in Afghanistan verblijven te evacueren na de bijzonder snelle machtsovername van de radicaalislamitische taliban. Ook mensen die ter plaatse hebben meegewerkt met Defensie, zoals tolken of fixers, zullen geëvacueerd worden, bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) maandagmiddag.

Maar de regering wil ook vrouwenrechtenactivisten evacueren uit het land, tweette minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) maandagavond nog. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bevestigt dat dinsdag. “Geen doelgroep die de impact van de taliban nog meer zal voelen dan vrouwen”, klinkt het op Twitter. “Dus ja, het was en is mijn expliciete vraag om vrouwenrechtenactivisten mee te evacueren.”

Volgens zijn kabinet wordt daarbij vooral gekeken naar organisaties die een band hebben met ons land. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof had het maandagavond in een tweet over de Afghaanse vrouwelijke artsen en leraren van het Belgische vrouwenhuis in Istalif, een plaatsje op zowat 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Kaboel.

Hoeveel vrouwenrechtenactivisten de regering precies wil evacueren is niet geweten. Het is ook nog onduidelijk wanneer de drie Belgische transportvliegtuigen kunnen vertrekken naar Afghanistan. De regering is volop bezig met de voorbereidingen van de evacuatie, klinkt het bij het kabinet-Mahdi. Het militaire vliegverkeer in Kaboel is intussen wel hernomen nadat het maandag moest worden stilgelegd door de grote chaos op de landings- en startbanen van de luchthaven in Kaboel.

Het kernkabinet - dat bestaat uit premier Alexander De Croo en zijn vicepremiers - zette maandagmiddag het licht op groen voor de evacuatie uit Afghanistan nadat duidelijk was geworden dat tientallen landgenoten problemen ondervinden om het land te verlaten. Normaal gezien volstaat de zegen van de regering, maar gewoonlijk wordt ook het parlement nog eens om groen licht gevraagd. Of dat in deze ook zal gebeuren, is onduidelijk. De N-VA-Kamerfractie vroeg maandag alvast de dringende samenkomst van de commissies Landsverdediging en Buitenlandse Zaken over de situatie in Afghanistan. De oppositiepartij vraagt daarbij ook een gedachtewisseling met de bevoegde ministers.