Natalia en Sergio Quisquater gaan op zoek naar Vlaanderens ‘sterkste handen’

De sterkste handen is afgeleid van het Amerikaanse spelprogramma Tough as nails. Daarin nemen twee teams, samengesteld uit mensen uit een bepaalde job, het tegen elkaar op in proeven waarvoor je maar beter over enige power beschikt. Pure spierkracht, maar ook uithouding, mentale weerbaarheid en ervaring zullen daarbij goed van pas komen.

Op VTM gaat het programma De sterkste handen heten en ‘Het Laatste Nieuws’ meldt dat Natalia (40) en Sergio Quisquater (56) de zaak in goede banen zullen leiden. Sinds zijn deelname in 2010 aan Expeditie Robinson was Sergio nauwelijks nog op tv te zien.

De sterkste handen zal niet alleen de deelnemers als team testen, maar ook individueel. In elke aflevering worden er individuele eliminatieproeven gehouden. Uiteindelijk zal op het einde van de programmareeks één deelnemer overblijven die met de De sterkste handen-titel naar huis gaat. (jdr)