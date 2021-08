Frank Vandenbroucke: “We gaan niet alleen Belgen evacueren”

“Ons land moet zijn aandeel doen. Dat is onze verantwoordelijkheid.” Dat zei vice-minister Frank Vandenbroucke in De Ochtend op Radio1. De politicus van Vooruit wilde wel geen aantal plakken op hoeveel mensen België effectief wil evacueren uit het land dat door de taliban werd heroverd. Het zal potentieel wel een grotere groep zijn dan ons land eerst had gedacht of de cijfers die tot nu bekend waren, gaf hij wel mee.

LIVE. Volg hier de laatste ontwikkelingen uit Afghanistan

Honderdtal

Bij de Belgische ambassade in Islamabad, in buurland Pakistan, had men contactgegevens van 47 landgenoten die nog in Afghanistan verbleven, sommigen met gezinsleden die niet de Belgische nationaliteit hebben. Niet iedereen was vragende partij om te worden geëvacueerd. Allemaal hadden ze vorige week wel drie keer een oproep gekregen om het land te verlaten. Maar na de overname door de taliban liepen de aanvragen voor een evacuatie maandagvoormiddag snel op, ook van mensen met wie Buitenlandse Zaken voordien nog geen contact had gehad. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) sprak maandagavond over een honderdtal mensen die zich hadden gemeld om vanuit Afghanistan terug te keren naar België. Er is ook sprake van zeker veertig vertalers en fixers.

Moeilijke opdracht

Wanneer de evacuatie door de Belgen zal plaatsvinden is niet bekend. Eigenlijk moest de evacuatie al een feit zijn. Vandenbroucke wilde het ook niet hebben over de operationele kant van de hele operatie. Hij verwees daarvoor naar Defensie en Buitenlandse Zaken. Welke criteria België zal hanteren voor wie al dan niet op een evacuatievlucht wordt gezet, is dus ook niet duidelijk. Vandenbroucke alludeerde er wel op dat het geen gemakkelijke opdracht zal zijn gezien de chaotische toestand en het feit dat er weinig tot geen tijd of mogelijkheid is voor administratieve formaliteiten.

LEES OOK. Evacuatievliegtuig voor 150 mensen stijgt op met 640 (!) wanhopige Afghanen aan boord

Kritiek

Vandenbroucke ontkende dat België te laat zou in actie gekomen zijn, zoals hier en daar de kritiek klinkt. De echte aanvragen van mensen die wilden geëvacueerd worden zijn er pas de laatste dagen gekomen toen de taliban in geen tijd en dus veel sneller dan verwacht Afghanistan veroverde.