Tien jaar taalkamp Babbelut

54 kinderen, vijf leerkrachten en twee logistieke begeleiders verzamelden zich maandagochtend 9 augustus aan het Don Boscocollege in Hechtel voor de tiende editie van Taalkamp Babbelut. Wat volgde was f(r)anstastische week met leuke Franse lesjes, sport, spel en creatieve activiteiten. “Toen ik in 2012 als leerkracht Frans afstudeerde, ontstond het idee om in de vakantieperiode een Frans kamp in te richten om enerzijds jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de Franse taal en anderzijds de Franse taal bij middelbare scholieren op te frissen voor de start van het nieuwe schooljaar”, zegt oprichtster Carmen Adams. “In 2012 zijn we met twee leerkrachten en een tiental kinderen begonnen. Dat dit kamp zoveel jaar later zo'n groot succes zou worden, had ik nooit durven dromen.”