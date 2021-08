Landelijke Gilde Opgrimbie brengt bezoek aan Fort Eben-Emael

De groep werd ingedeeld in twee groepen om zo ook aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen. “We hebben de toer gedaan van 2,5 uur, wat voor ons lang en groot genoeg was”, klinkt het bij de leden van de Landelijke Gilde. “Na een twintig minuten durende voorstelling van de geschiedenis over het ontstaan van het fort hadden we al een overzicht van de hele oppervlakte en de bouwstrategie. Daarna begon de rondleiding gelijkvloers, waarna we naar boven gingen via de vele trappen en de schuin oplopende gangen.”

“Het was een geweldige rondleiding met goede vrijwilligersgidsen die een hart hebben voor hun fort. Zo werd het een interessante en leerrijke dag voor jong en oud”, klinkt het. “Na het afsluiten in het fort trokken we naar de Jachthaven van Kanne Café-Restaurant Opcanner Anker om de dorst te lessen. Na enkele drankjes genuttigd te hebben van de Gilde en wat uitgerust te zijn, ging iedereen weer voldaan huiswaarts. Op naar de volgende activiteit.”