Neos Maaseik wandelt in het Gremelslo

De geoefende wandelaars van Neos Maaseik liepen vanaf het cultuurcentrum naar de B&B Krekershof in het Gremelso, vanwaar de wandelaars voor de kortere wandeling aansloten.

“Door het natuurgebied van het Gremelslo, met de Witbeek vaak in onze nabijheid verliep de wandeling soms door het hoge gras- en netelvelden en over drassige wegen”, klinkt het bij de wandelaars van Neos. “Het was een wandeling waarin je werd uitgedaagd door de omstandigheden maar waarop je vooral ook kon genieten van de stilte van de natuur. Een mooie wandeling uitgezocht door onze gids Jean.”

Na de wandeling had gids Jean ook een mooie locatie afgesproken om waardig af te sluiten. “Op het terras van de B&B Krekershof werden wij gastvrij ontvangen door Mark Deluyker met koffie en vlaai en als toetje mochten we nog proeven van zijn overheerlijke ham van het Mangalica varken van eigen hoeve.”