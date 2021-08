Neos Maaseik op fietsvakantie in Denemarken

“Onze reis verliep via Keulen, Hannover en Hamburg en Puttgarden waar we de overtocht met de boot deden. Vandaar hadden we nog ruim 200 km af te leggen tot ons eerste hotel in Helsingør”, klinkt het bij de Neos-leden. “Iedere dag stond ongeveer 60 km op het programma. De eerste dag langs de Deense rivièra van Helsinge naar Helsingør. Op dag twee fietsten we langs verschillende kustdorpjes en stadjes naar het fietsvriendeijke, maar drukke Kopenhagen. Tijdens de derde fietstocht, van Kopenhagen naar Koge, fietsten we door een rustig natuurgebied om aan het einde van de rit bij ons tweede hotel te arriveren.”

De vierde fietstocht bracht de Neos-leden via kleine kustwegen langs mooie strandhuizen en een mooi golvend parcours naar Faxe Ladeplads. “Van daaruit ging het de volgende dag via Praestø naar Vordingborg, waar de bus klaarstond om ons naar het derde hotel in Nykøbing te brengen. Op onze laatste fietsdag, Vordingborg naar Nykøbing-Falster, fietsten we over de 3 kilometer lange brug Storstrømbroen en deden we de eilanden Falster en Lolland aan. Zes fietsdagen later, na ruim 350 kilometer fietsgenot, en met een goed gevoel was het tijd om koers te zetten richting België. Kortom weer een activiteit om positief op terug te kijken. Hopelijk zijn de omstandigheden ons gunstiger gezind dan het afgelopen jaar en kunnen we nog meer leuke activiteiten samen beleven.”

