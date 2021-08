Slotdag Hampidoe viert ook 50 jaar Hamse speelpleinwerking

Na de strenge bubbeloefening van 2020 werd er ook deze zomer nog opgesplitst gewerkt - zij het wat soepeler - in sporthal Kristoffelheem en lokaal Denneweelde in Oostham. Hoofdleiding Lotte, Dagmar en Mirthe blikken tevreden terug. “De minder strenge coronamaatregelen voor het jeugdwerk resulteerde in een grote opkomst van gemiddeld 100 kinderen per dag, terug het niveau van 2019", klinkt het. "En onze leiding heeft super gewerkt.”

Ook was het de laatste dag weer mogelijk om nog eens een kring te doen met alle kinderen. “Fantastisch was dat”, zeggen de leiders. “Zo mochten we weer een slotshow doen en die was dubbel speciaal, want we vierden ook 50 jaar Hamse speelpleinwerking.” Hiervoor waren twee pioniers uitgenodigd: Willy Luypaerts en Freddy Verpoorten. Zij schetsten bij de start van de show voor de kinderen en ouders het verhaal: “In de zomer van 1971 startten de 17-jarige knapen wijlen Raymond Daems, Freddy en Willy speelpleinwerking in het schooltje van de Boskant in Gerhees onder de naam Speelplein Denneweelde. Samen met een 40-tal monitoren werd er acht zomerweken lang dagwerking aangeboden van 9 tot 17 uur en dit voor 150 tot 200 kinderen van Ham en omstreken... per dag!”

Naamsverandering

In 1974 wordt vzw Speelplein Denneweelde opgericht, in 1975 komt er een overeenkomst met Parochiale Werken om de grond naast het wijkschooltje te huren met een optie om zelf een lokaal te bouwen. “Hiervoor werd er met onze leiding een oude boerderij in Wasseven aangekocht en begonnen we in de winter stenen te kuisen”, klinkt het. “De bouwwerken met de steun en vele helpende handen van mensen uit Gerhees en omstreken waren klaar in 1976 en officieel ingehuldigd. Verschillende Vlaamse kermissen werden er ingericht om de lening te kunnen afbetalen. Dankzij de gulheid van de ouders van de kinderen is dit steeds goed verlopen. In 1996 krijgt de vakantiewerking een nieuwe naam: Speelplein Domino. In 2004 verandert dit in het huidige Speelplein Hampidoe”, aldus Willy.

In 2020 koopt de gemeente van de kerkfabriek de grond en beslist de vzw na enkele vergaderingen om het gebouw aan de gemeente te schenken. Voorwaarde is wel dat de speelpleinwerking ondersteund blijft en haar werking verder kan zetten in haar lokaal. In 2021 wordt vzw Speelplein Denneweelde ontbonden maar het speelplein is nog steeds alive. Op naar zomer 2022 zonder bubbels.

Foto's slotshow en zomerwerking zie www.jeugdraadham.be en www.facebook.com/SpeelpleinHampidoe