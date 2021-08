Nieuw-Zeeland onmiddellijk in lockdown na eerste lokale besmetting in halfjaar

In Nieuw-Zeeland heeft het ministerie van Volksgezondheid de eerste lokale besmetting met het coronavirus vastgesteld in bijna zes maanden. Premier Jacinda Ardern kondigde enkele uren later meteen een strikte lockdown af.

De lockdown gaat om middernacht lokale tijd in voor minstens drie dagen. Alle scholen en niet-essentiële bedrijven moeten de deuren sluiten. Mensen mogen hun woning enkel verlaten voor medische zorg, om naar de supermarkt te gaan en om alleen te gaan sporten.

Niet afwachten

“We hebben gezien wat de ernstige gevolgen zijn van te lang wachten met handelen”, zei Ardern. De premier benadrukte dat een virusstaal nu wordt geanalyseerd. “De laatste tijd was elk geval in isolatie en quarantaine de deltavariant en de deltavariant is wereldwijd in opmars. Hoewel we het nog niet kunnen bevestigen, moeten we aannemen dat dat hier ook het geval is”, luidde het. “Hard en vroeg optreden heeft eerder voor ons gewerkt. We weten dat de deltavariant een gevaarlijkere vijand is om te bestrijden, maar dezelfde maatregelen die we vorig jaar hebben toegepast, kunnen weer werken.”

“Een harde en snelle reactie is het beste middel om elke mogelijke verspreiding uit te roeien en iedereen in Nieuw-Zeeland wordt gevraagd om kalm te blijven, vriendelijk te zijn en zijn rol te spelen terwijl we meer informatie verzamelen”, luidde het eerder al in een mededeling van het ministerie van Volksgezondheid.

26 overlijdens

De laatst gemelde lokale besmetting in Nieuw-Zeeland dateert al van 28 februari. Sindsdien werden alle bevestigde gevallen van Covid-19 in Nieuw-Zeeland vastgesteld aan de grens. Sinds het begin van de coronapandemie heeft Nieuw-Zeeland, dat zowat 5 miljoen inwoners telt, 2.570 besmettingen en 26 overlijdens gerapporteerd.