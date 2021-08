Popkoor Vocal4’s zoekt mannen

In enkele jaren tijd is het popkoor Vocal4’s uitgegroeid tot een vaste waarde in Sint-Truiden. Maar ook daar heeft corona toegeslagen en zijn er enkele leden weggevallen. Gelukkig komt er zich geregeld vers bloed aanmelden, maar de mannen blijven toch in de minderheid. Om de mooie mix te kunnen blijven behouden, en de vier- en zelfs vijfstemmigheid verder uit te diepen, vindt dirigent Dirk-Jan Kerris dat er dringend enkele mannenstemmen toegevoegd moeten worden aan al het vrouwelijk zanggeweld. “Wij starten ons koorjaar dit keer met een zoektocht naar mannen, tenoren en bassen om onze groep te versterken en weer compleet te maken”, zegt voorzitster Veronique Thijs.

Ben jij geïnteresseerd om deel uit te maken van een toffe groep die professioneel bezig is? Aarzel dan niet contact op te nemen via mail of kom eens langs op de wekelijkse repetitie elke dinsdag in het parochiaal centrum in Melveren. Meer info: www.popkoorvocal4s.be of via mail pokoorvocal4s3800@gmail.com