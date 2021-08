Facebook blokkeert taliban van al hun sociale media

Facebook verwijdert proactief inhoud die de Taliban promoot van al zijn platforms. De Taliban staat op de lijst van gevaarlijke organisaties van het bedrijf en daarom is elke inhoud die de groep promoot of vertegenwoordigt, verboden.

“We vertrouwen op dat beleid om proactief alles uit de weg te ruimen dat mogelijk gevaarlijk is of dat verband houdt met de Taliban in het algemeen”, zei Adam Mosseri, hoofd van Instagram, aan Bloomberg. “Nu de situatie snel evolueert, ben ik er zeker van dat het risico ook zal evolueren. We reageren op die veranderende risico’s wanneer ze zich voordoen.”

De Taliban gebruikt sociale media om steun te vinden voor hun zaak.

LIVE. Volg hier de laatste ontwikkelingen uit Afghanistan