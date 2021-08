Jani Kazaltzis wordt presentator van ‘Blind gekocht’

Het was wat stil rond Jani Kazaltzis, maar volgend jaar gaat hij aan de slag in ‘Blind gekocht’. — © Frank Bahnmuller

De jongste weken zag tv-kijkend Vlaanderen Jani Kazaltzis alleen nog in herhalingen van zijn populaire kledingprogramma’s, maar daar komt verandering in. De stylist gaat Blind gekocht presenteren.

Dat er meer schuilgaat achter de modekenner die mensen uit hun oude outfit in een nieuwe praat, wisten we al. Denk maar aan Jani gaat..., Matchmakers of Dancing with the stars. Maar Jani Kazaltzis (41) tussen de gyprocplaten en mortelkuipen, komt als een verrassing. Toch gaat de man vanaf volgend voorjaar op Play4 het populaire Blind gekocht presenteren, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het programma waarin mensen zomaar hun spaarcenten toevertrouwen aan experten die voor hen een huis kopen werd vorige seizoenen nog gepresenteerd door Dina Tersago (42) en Kobe Ilsen (39). Tersago keerde ondertussen terug naar VTM, Kobe Ilsen wordt niet meer uitgeleend door de VRT.