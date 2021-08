Amerikaans evacuatievliegtuig voor 150 mensen stijgt op met 640 wanhopige Afghanen

Een C-17-jet zou alleen personeel van de Amerikaanse ambassade meenemen, maar doodsbange en wanhopige Afghaanse burgers sprongen aan boord voordat de bemanning de deuren konden sluiten. De piloot toonde dan maar zijn grote hart en besliste dat het niet comfortabel zou zijn maar wel veilig genoeg was om met 640 mensen in totaal op te stijgen. Eerst werd zelfs gedacht dat er 800 mensen aan boord zaten.

De vluchtelingen zullen naar luchtbases in Texas en Wisconsin worden gebracht, bevestigde Defensie maandag. Een foto van Defense One toont ze allemaal in een rij, zittend op de vloer van het vliegtuig dat is uitgerust om comfortabel 150 soldaten te vervoeren, maar wel 77 ton vracht kan vervoeren.

