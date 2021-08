Naomi Osaka met tranen in de ogen na “aanvallende vraag” op eerste persconferentie sinds Roland Garros

Naomi Osaka heeft in Cincinnati haar eerste persconferentie sinds Roland Garros. De Japanse tennisster verliet het Franse tennistoernooi deze zomer omdat haar beslissing om niet met de pers, omdat dat haar vaak mentale problemen bezorgt, voor nogal wat commotie zorgde. Toen Osaka tijdens de digitale persconferentie in Cincinnati een “aanvallende” vraag kreeg over haar moeilijke omgang met de media, kreeg ze het even lastig.

“Het ging goed, tot iemand van Cincinnati Enquirerer een nogal aanvallende vraag stelde”, schrijft The New York Times. “Osaka probeerde wel kalm te blijven, maar kreeg tranen in de ogen.” Even ging de Japanse naar buiten, om daarna opnieuw te gaan zitten en haar antwoord af te maken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog tijdens de persconferentie vertelde Osaka dat ze het prijzengeld dat ze op het toernooi in Cincinnati zal schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. “Ik zou nog meer kunnen doen en ik zoek nog uit waar ik met mijn energie in kan steken. Het prijzengeld is het eerste waarvan ik dacht dat het iets zou kunnen opbrengen.”