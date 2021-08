Alle Argentijnse “Diego Armando’s” geboren in 1981 krijgen truitje van Boca Juniors

Sportmerk Adidas gaat op zoek naar alle “Diego Armando’s” die in Argentinië geboren zijn in 1981. Ze krijgen allemaal een truitje van Boca Juniors, de club die Maradona in dat jaar naar de landstitel loodste.

Er zouden in 1981 in totaal 1703 Diego Armando’s geboren zijn in Argentinië, meer dan in eender welk ander jaar. Naar al die naamgenoten van de overleden Argentijnse voetbalster gaat Adidas nu op zoek.

Boca Juniors stelde vrijdag zijn nieuwe truitje voor, geïnspireerd op het shirt van in 1981. De toen 21-jarige Maradona hielp zijn club dat seizoen aan de titel, om een jaar later naar Barcelona te verhuizen. In 1995 keerde Maradona nog terug naar Boca, om er in 1997 zijn carrière af te sluiten. Hij overleed op 25 november 2020 na een hartstilstand.