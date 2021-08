VS willen alle gevaccineerden na 8 maanden derde prik geven

De Amerikaanse regering van president Joe Biden is van plan iedereen in de Verenigde Staten een derde prik te geven, acht maanden nadat mensen volledig zijn gevaccineerd tegen corona. The New York Times bericht dat de VS al half september willen beginnen met het toedienen van de derde prik. Die moet extra bescherming bieden tegen de deltavariant van het virus.

Het eerst zullen waarschijnlijk bewoners van bejaardentehuizen en zorgwerkers aan de beurt zijn. De regering van president Biden is volgens The New York Times van plan het besluit deze week officieel wereldkundig te maken. In ieder geval zullen Amerikanen die zijn ingeënt met vaccins van Pfizer en Moderna worden aangespoord een derde prik te halen. Mensen die zijn gevaccineerd met Johnson & Johnson waarschijnlijk ook.

Het nieuwe beleid hangt nog wel af van toestemming voor de extra injecties door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Vorige week keurde de FDA al wel een extra coronaprik voor kwetsbare patiënten goed, maar toen ging het dus nog slechts om Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem.

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen als de VS ligt gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan vaccindoses.