Moefti van Oman feliciteert Afghaanse volk met “overwinning”

De moefti van het sultanaat Oman, de hoogste religieuze autoriteit in het land, heeft het Afghaanse volk maandag “gefeliciteerd met zijn overwinning op de indringers” nu het land in de handen van de taliban is gevallen. Het gaat om de eerste felicitaties aan de islamistische beweging door een religieuze autoriteit in een van de Golfstaten. Verschillende regeringen in de regio reageerden daarentegen met een oproep tot stabiliteit en bescherming van de burgerbevolking.