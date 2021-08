Touring waarschuwt voor monsterfiles in zuidoosten Frankrijk op zaterdag

Wie komend weekend vanuit het zuiden met de auto terugkeert naar België, moet rekening houden met files. Vooral zaterdag belooft het erg druk te worden op de weg, zo zeggen de mobiliteitsorganisaties Touring en VAB.

VAB geeft op voor zaterdag code rood (“zeer druk verkeer”) in Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. In Duitsland zou het verkeer iets beter meevallen. De waarschuwingen gelden telkens voor zowel terugkeerders als vertrekkers.

Touring voorspelt de grootste problemen voor wie naar België terugkeert. Met als drukste dag dus zaterdag, waarbij het absolute knelpunt het zuidoosten van Frankrijk zal zijn met “extreem moeilijk verkeer met monsterfiles”.

In de rest van Frankrijk verwacht Touring zaterdag stevige files vanaf het eind van de voormiddag tot de avond. Een gelijkaardige waarschuwing is er voor terugkeerders in Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. Ook Touring verwacht dat het in Duitsland iets minder druk zal zijn op de weg. (blg)