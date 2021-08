Het einde van de zogenaamde ‘plofkip’ is in de maak. Colruyt, OKay en Delhaize ruilen vanaf 2026 de kippen die na amper 42 dagen al op slachtgewicht zijn – vandaar ook de bijnaam – in tegen vleeskippen die een langer leven, meer ruimte en daglicht krijgen. Maar waarom moet die switch vijf jaar duren? Hoe weet je of je een plof- of andere kip koopt? En wordt die nieuwe kip ook duurder?