Zonder Trump zat hij nog in de cel

De Amerikanen zijn nog niet allemaal Afghanistan uit, maar de taliban hebben het land al herdoopt tot het Islamitische Emiraat van Afghanistan. Eén van de gezichten van het nieuwe regime is Abdul Ghani Baradar. Vorig jaar was hij nog de man die een vredesakkoord sloot met de VS over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, nu is hij - na een snelle en ­gewelddadige militaire opmars - de kandidaat-president. Wie zijn de nieuwe leiders van het Islamitische Emiraat van Afghanistan?