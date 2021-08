An Lemmens eert dit najaar muzikale iconen in ‘The best of’

Leading lady bij VTM, de job komt met z’n voordelen. An Lemmens (40) zit op de eerste rij in talentenjachten, en stalt straks ook de crême van de belpop in de Ancienne Belgique. Met ‘The best of’ eert ze acht nationale schatten, met de hulp van muzikale vrienden.