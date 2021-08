De Belgische teams hebben hun start in de Ronde van Spanje niet gemist. Na Jasper Philipsen voor Alpecin-Fenix was het in de derde etappe de beurt aan de Est Rein Taaramäe. Hij schonk Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux de ritzege én leiderstrui in de eerste bergrit van deze Vuelta. Taaramäe won tien jaar geleden al eens een rit in de Vuelta.