Het meest opmerkelijke verhaal in de Ronde van Spanje wordt geschreven door de Australiër Jay Vine (25). De inwoner van Canberra won eind vorig jaar de Zwift Racing Academy, wat hem een profcontract opleverde bij Alpecin-Fenix. Als ploegmaat van Jasper Philipsen beleeft de Australische klimmer momenteel in de Vuelta zijn debuut in de World Tour.