Bob Dylan aangeklaagd voor misbruik van 12-jarig meisje

De vrouw is niet bij naam gekend. In de klacht staan enkel haar initialen J.C. De vrouw spreekt over feiten die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan in het voorjaar van 1965, toen ze zelf amper 12 jaar oud was.

De zanger zou zijn sterrenstatus gebruikt hebben om haar vertrouwen te winnen. Hij zou een emotionele band met haar hebben opgebouwd om haar vervolgens alcohol en drugs toe te dienen en haar te misbruiken. “Hij bouwde een band op, om haar remmingen te verlagen. Hij dreigde met fysiek geweld, gaf haar alcohol en drugs om haar uiteindelijk meerdere keren seksueel te misbruiken”, staat er te lezen in de klacht die binnen gedaan werd bij het hooggerechtshof in Manhattan, New York.

De feiten duurden zo’n zes weken en vonden geregeld plaats in het befaamde Chelsea Hotel. De vrouw is al een tijdlang in therapie om het trauma te verwerken.

De advocaten van de ondertussen 81-jarige zanger ontkennen de aantijgingen met klem.

Opvallend, de klacht tegen Dylan werd net op de valreep ingediend. Sinds 2019 werd de verjaring van feiten rond kindermisbruik opgeheven, slachtoffers konden tot vorige week vrijdag alsnog een klacht indienen als ze dat wensten.

